Оператор газозаправочной станции заправил старый баллон

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.07.2017 16:15

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело возбуждено в отношении работника АГЗС, расположенной в районе 31 километра автодороги «г. Сургут – г. Нижневартовск». Он нарушил свои должностные инструкции и правила безопасности. Мужчина заправил газовый баллон, срок эксплуатации которого истек еще 30 лет назад. Не произвел взвешивание, что могло повлечь наполнение газом свыше допустимой нормы, разгерметизацию баллона и взрыв.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, говорится в сообщении Следственного комитета Югры.