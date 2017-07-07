НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Оператор газозаправочной станции заправил старый баллон

07.07.2017 16:15

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Уголовное дело возбуждено в отношении работника АГЗС, расположенной в районе 31 километра автодороги «г. Сургут – г. Нижневартовск». Он нарушил свои должностные инструкции и правила безопасности. Мужчина заправил газовый баллон, срок эксплуатации которого истек еще 30 лет назад. Не произвел взвешивание, что могло повлечь наполнение газом свыше допустимой нормы, разгерметизацию баллона и взрыв.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, говорится в сообщении Следственного комитета Югры.

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