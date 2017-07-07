НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Трубы почти на три миллиона рублей украли в Сургутском районе

07.07.2017 16:24

Их вывезли на «КамАЗе» с территории месторождения одного из нефтегазодобывающих предприятий. 

Фото: 86.mvd.ru

Полицейские смогли задержать подозреваемых – троих жителей Сургута 32-х, 49-ти и 54-х лет. Один из них работал на этом же месторождении. Похищенное имущество, а это 51 труба, изъяли и уже вернули владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить мужчинам, лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

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