Трубы почти на три миллиона рублей украли в Сургутском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.07.2017 16:24
Их вывезли на «КамАЗе» с территории месторождения одного из нефтегазодобывающих предприятий.
Фото: 86.mvd.ru
Полицейские смогли задержать подозреваемых – троих жителей Сургута 32-х, 49-ти и 54-х лет. Один из них работал на этом же месторождении. Похищенное имущество, а это 51 труба, изъяли и уже вернули владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить мужчинам, лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.