НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Около двух килограммов наркотиков изъяли из оборота в Сургуте

07.07.2017 17:18

 В рамках спецоперации полицейские задержали двоих иностранцев. 

Фото: 86.mvd.ru

У мужчин 27-ми и 20-ти лет при себе было 10 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно экспертизе, в пакетах находился синтетический наркотик. В квартире задержанных оперативники нашли еще около двух килограммов аналогичного вещества.

Сообщается, что мужчины приехали в Сургут в мае нынешнего года. Сняв жилье в центральной части города, они начали распространять наркотики через тайники-закладки. Теперь оба могут отправиться в колонию на 20 лет.

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