Около двух килограммов наркотиков изъяли из оборота в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.07.2017 17:18

В рамках спецоперации полицейские задержали двоих иностранцев.

Фото: 86.mvd.ru

У мужчин 27-ми и 20-ти лет при себе было 10 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно экспертизе, в пакетах находился синтетический наркотик. В квартире задержанных оперативники нашли еще около двух килограммов аналогичного вещества.

Сообщается, что мужчины приехали в Сургут в мае нынешнего года. Сняв жилье в центральной части города, они начали распространять наркотики через тайники-закладки. Теперь оба могут отправиться в колонию на 20 лет.