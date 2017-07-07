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Югорчане участвуют в VI Всероссийской компетентностной олимпиаде

07.07.2017 18:11

 Она проходит в Чувашской республике до 14 июля по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

В олимпиаде  участвуют 14 юных югорчан из восьми муниципалитетов округа, сообщает «Региональный молодёжный центр».

Компетентностная олимпиада – это уникальный синтез состязаний олимпиадного типа, увлекательных тренингов и мастер-классов интенсивной школы, посвящённых аналитике и проектированию как в масштабах территории, так и в масштабах макро-региона в системе глобальных общественных связей.

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