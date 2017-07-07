Мэрия Сургута закупает 13 тонн медицинского вазелина

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.07.2017 19:20

На эти цели администрация самого крупного города округа готова потратить 1 млн 820 тысяч рублей, следует из документации к аукциону, копия которой есть в распоряжении РБК Тюмень.

Фото: onthehouse.com

Электронный аукцион проводят среди «субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций». Сейчас прием заявок уже завершен, идет работа комиссии. Сам аукцион пройдет 10 июля.

Победитель должен будет поставлять товар c момента подписания контракта по 30 июня 2018 года по заявкам заказчика. В конкурсной документации отмечается, что вазелин требуется муниципальному предприятию «Сургутский хлебозавод».

«Он (вазелин, — прим. ред.) необходим для смазки деталей машин — делителей теста. Нужен медицинский вазелин, потому что эти машины контактируют с пищей и ничего другого нельзя», — рассказал «URA.RU» директор завода Сергей Пустозеров.