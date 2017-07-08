Названы регионы с самыми богатыми семьями

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.07.2017 10:41

Такой рейтинг составлен Финансовым университетом при правительстве России. Авторы исследования оценивали доход 1% наиболее состоятельных российских домохозяйств в регионах с населением более 500 тысяч человек.

Фото: crimerussia.com

Выяснилось, что доход богатых семей в Москве более 1,5 млн рублей. Это первое место списка. На Ямале состоятельные семьи в месяц зарабатывают почти на 30 тысяч меньше. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 999 тысяч.

Югра расположилась на четвертой строчке. Здесь доход богатых семей в среднем составляет 998 тысяч рублей.

Самые скромные цифры в Мордовии, Чувашской Республике и Псковской области – от 277 до 300 тысяч рублей, сообщает РБК.