Большинство сургутян во время работы делают короткие перерывы – таких 74%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.07.2017 10:54

А вот 6% опрошенных сайтом Зарплата.ру настолько загружены, что не могут отвлечься.

Фото: urbo.ua

Специалисты по тайм-менеджменту считают, что лучше всего восстанавливают силы короткие перерывы, которые желательно проводить подальше от рабочего места.

Однако, жители Сургута напротив, считают гаджеты отличным способом сделать передышку. 78% горожан во время перерывов листают социальные сети или сидят в Интернете. 57% ходят на перекусы или чаепития, треть предпочитает прогуляться.

Опрос показал, что даже частые перерывы не сказываются на производительности сургутян. 73% горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день.