Сургутяне смогут посмотреть первую серию «Игры Престолов» в кинотеатре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.07.2017 16:26

Премьера стартовой серии нового сезона запланирована на 18 июля.

Фото: beautified.com.ua

За два дня до этого возобновится показ фантастической саги «Игра престолов», популярность которой не угасает уже на протяжении шести сезонов. В связи с этим событием сеть кинотеатров «Каро» решила сделать небольшой подарок для фанатов телесериала.

Поклонники «Игры престолов» смогут увидеть первую серию седьмого сезона 18 июля в 8 часов вечера. Эпизод представят в кинотеатрах семи городов страны, в том числе, в кинотеатре «Каро» в Сургуте.

Напомним, всего в новом сезоне будут показаны 7 серий, что на 3 эпизода меньше, нежели обычно. Последняя из них будет показана 27 августа.