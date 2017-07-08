На сегодняшний день в югорских лесах действующих природных возгораний нет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.07.2017 17:34

Всего в регионе с начала пожароопасного сезона потушили около 50 возгораний на площади 185 га. Это наименьший показатель за последние несколько лет.

Фото: lenta.com.ua

Для сравнения, в 2012 году на эту дату было 44 пожара, горело порядка 36 тысяч га.

Отметим, База авиационной и наземной охраны лесов Югры сегодня одна из крупнейших в Российской Федерации. После сложнейших пожаров 2010-2012 годов, когда в Югре большие площади лесных массивов были охвачены пожарами, правительством было принято решение о формировании профессиональной команды, обеспеченной по всем нормативам и работающей в любых условиях.