НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте уничтожили 1,5 тонны санкционных продуктов

09.07.2017 11:42

Под пресс попали яблоки, нектарины и салаты из Испании и Польши. Как сообщили в Ханты-Мансийской таможне, они попали в Россию контрабандным путем, без соблюдения санитарных норм и ветеринарного контроля. 

Фото: orchardo.ru

Всего с начала этого года в Югре уже ликвидировали две с половиной тонны импортной продукции. В основном находят запрещенные овощи и фрукты на базах и рынках Сургута.

Помимо уничтожения товара в отношении предпринимателей или юридических лиц, торгующих санкционными продуктами, возбуждается административное дело.

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