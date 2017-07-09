В Сургуте уничтожили 1,5 тонны санкционных продуктов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 09.07.2017 11:42
Под пресс попали яблоки, нектарины и салаты из Испании и Польши. Как сообщили в Ханты-Мансийской таможне, они попали в Россию контрабандным путем, без соблюдения санитарных норм и ветеринарного контроля.
Фото: orchardo.ru
Всего с начала этого года в Югре уже ликвидировали две с половиной тонны импортной продукции. В основном находят запрещенные овощи и фрукты на базах и рынках Сургута.
Помимо уничтожения товара в отношении предпринимателей или юридических лиц, торгующих санкционными продуктами, возбуждается административное дело.