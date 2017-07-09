НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургутском районе мужчина перевел на счет мошенников 23 тысячи рублей

09.07.2017 12:21

30-летний мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже строительных материалов по привлекательной цене. 

Фото: 86.mvd.ru

Он созвонился с продавцом, который дал номер счета для перевода денег. После того, как оплатил товар, «продавец» перестал  выходить на связь.

В настоящее время по данному факту отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ОМВД России по Сургутскому району настоятельно рекомендует гражданам быть более бдительными и внимательными.

«Не перечисляйте денежные средства неизвестным Вам лицам. Не поддавайтесь на уловки мошенников о продаже товаров по привлекательно низким ценам. Убедитесь, что покупаемый Вами товар действительно существует», - в который раз напоминают в ведомстве. 

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