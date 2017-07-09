НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Аэропорты Югры открывают новые авиарейсы

09.07.2017 12:50

Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта. 

Фото: justfx.ru

В ближайшее время пассажиры смогут вылететь из Нижневартовска в Омск, Анталью и Пермь. В Сургуте появились авиарейсы в Пермь и Норильск.  Воздушный транспорт из Белоярского доставит пассажиров в Тюмень и Екатеринбург.

Кроме того, Аэропорт Ханты-Мансийска пополнился рейсами в Омск, Екатеринбург, Самару, Пермь и Анталью. Благодаря этим изменениям, специалисты прогнозируют увеличение потока пассажиров на 7%.

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