Судебным приставам Сургута выдали платежные терминалы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.07.2017 16:37

Они позволяют взыскать штраф на месте.

Фото: investtalk.ru

Вообще же погасить долги необходимо в течение 60 суток со дня вступления постановления в законную силу. Существует соразмерность имущества долгу: если сумма штрафа составляет пять тысяч рублей, то и арест имущества производится на эту сумму, сообщает ugra-news.

Есть в арсенале и более жесткие меры воздействия на злостных «уклонистов». Наиболее эффективным является арест автотранспорта. Большинство нарушителей сразу же находят деньги для погашения задолженности.

С января 2016 года сотрудники федеральной службы имеют полное право приостановить действие водительских прав злостного неплательщика. Такие карательные меры применяют в случае задолженности более 10 тыс. рублей.