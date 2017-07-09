У пенсионерки в Югре изъяли более 4 килограммов пороха

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.07.2017 17:06

Обыск у 70-летней жительницы одного из поселков Октябрьского района полицейские провели в рамках расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении неустановленных лиц по факту хулиганства.

Фото: 86.mvd.ru

В ее квартире нашли более 3 килограммов дымного пороха и около одного килограмма бездымного пороха. Со слов женщины, данный порох принадлежал ее супругу, умершему более 9 лет назад.

«В настоящее время в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей», -говорится в сообщении ОМВД России по Октябрьскому району.