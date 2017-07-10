Сургутянин пошутил о готовящемся теракте. Ему грозит до трех лет тюрьмы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.07.2017 09:58
Прокуратура Сургута утвердила обвинение в отношении местного жителя, который сообщил о бомбе. Взрывчатки по факту не было, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Фото: lgeminer.vrubcovske.ru
В ходе проведенного расследования было установлено, что в апреле этого года сургутянин со своего сотового телефона позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся теракте на одной из городских магистралей.
Для проверки данного сообщения были мобилизованы правоохранительные и государственные службы города, однако взрывных устройств обнаружено не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое было направлено в суд для рассмотрения. За подобную шутку сургутянин может получить до трех лет лишения свободы.