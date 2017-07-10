В Югре определили основных претендентов на должности глав двух департаментов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.07.2017 11:53
На днях в регионе завершился финальный этап, после которого стали известны имена лидеров.
Фото: bronnitsy-24.ru
На должность главы департамента соцразвития – Петр Громут, Светлана Давиденко и Светлана Круглова, на должность директора департамента образования и молодежной политики – Алексей Дренин и Владимир Кривоногов.
Отбор вела комиссия при губернаторе и приглашенные эксперты, среди которых были представители муниципалитетов, Общественной палаты региона, вузов, РАНХиГС, специалисты консалтинговых компаний в области управления.
Оставшиеся кандидаты будут приглашены на собеседование с Натальей Комаровой, которая примет окончательное решение. Эксперты отметили, что все претенденты показали достойный уровень подготовки и были убедительны. Об их выборе станет известно в ближайшее время.