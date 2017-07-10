В Югре определили основных претендентов на должности глав двух департаментов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.07.2017 11:53

На днях в регионе завершился финальный этап, после которого стали известны имена лидеров.

Фото: bronnitsy-24.ru

На должность главы департамента соцразвития – Петр Громут, Светлана Давиденко и Светлана Круглова, на должность директора департамента образования и молодежной политики – Алексей Дренин и Владимир Кривоногов.

Отбор вела комиссия при губернаторе и приглашенные эксперты, среди которых были представители муниципалитетов, Общественной палаты региона, вузов, РАНХиГС, специалисты консалтинговых компаний в области управления.

Оставшиеся кандидаты будут приглашены на собеседование с Натальей Комаровой, которая примет окончательное решение. Эксперты отметили, что все претенденты показали достойный уровень подготовки и были убедительны. Об их выборе станет известно в ближайшее время.