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Массовая регистрация браков в шестой раз прошла в Сургуте

10.07.2017 10:40

В День семьи, любви и верности, 8 июля, свой союз скрепили 12 пар. 

Фото: admsurgut.ru

Мероприятие началось с колокольного звона и запуска в небо воздушных шаров с открытками.

Новоиспеченные семьи также получили благословение от настоятеля прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Антония Исакова. В дар супружеским парам вручили иконы с ликами святых Петра и Февронии.

Кульминацией события стал свадебный танец молодожёнов, а также замыкание персональных замочков на деревьях «Аллеи счастья».

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