Массовая регистрация браков в шестой раз прошла в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.07.2017 10:40
В День семьи, любви и верности, 8 июля, свой союз скрепили 12 пар.
Фото: admsurgut.ru
Мероприятие началось с колокольного звона и запуска в небо воздушных шаров с открытками.
Новоиспеченные семьи также получили благословение от настоятеля прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Антония Исакова. В дар супружеским парам вручили иконы с ликами святых Петра и Февронии.
Кульминацией события стал свадебный танец молодожёнов, а также замыкание персональных замочков на деревьях «Аллеи счастья».