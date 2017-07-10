Массовая регистрация браков в шестой раз прошла в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.07.2017 10:40

В День семьи, любви и верности, 8 июля, свой союз скрепили 12 пар.

Фото: admsurgut.ru

Мероприятие началось с колокольного звона и запуска в небо воздушных шаров с открытками.

Новоиспеченные семьи также получили благословение от настоятеля прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Антония Исакова. В дар супружеским парам вручили иконы с ликами святых Петра и Февронии.

Кульминацией события стал свадебный танец молодожёнов, а также замыкание персональных замочков на деревьях «Аллеи счастья».