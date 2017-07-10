НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Стало известно имя лучшего югорского спортсмена в июне

10.07.2017 14:06

Это представитель паралимпийского конного спорта Александр Дмитриев. 

Фото: ugradepsport.ru

На сайте окружного Департамента физической культуры и спорта за него проголосовали почти 80% пользователей – югорчанин лидирует с огромным отрывом. Напомним, Александр отметился бронзой и показал лучший результат среди российских спортсменов в своем уровне на Международном турнире в Италии.

На втором месте оказался нижневартовский спортсмен Максим Храмцов, который в составе сборной страны завоевал первое в отечественной истории мужского тхэквондо золото Чемпионата мира.

На третьей строчке – Ольга Гиря. Она стала обладательницей командного «золота» по итогам завершившегося в Ханты-Мансийске мирового шахматного марафона.

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