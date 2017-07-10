Общественники пожаловались губернатору Югры на отпуск лекарств без рецепта

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.07.2017 13:17

Речь идет о препаратах, содержащих наркотические вещества, которые обладают высоким аддиктивным потенциалом.

Фото: podrobnosti.ua

Активисты считают, что это способствует ежегодному росту злоупотребления такими лекарствами со всеми социально-экономическими и криминальными последствиями. Соответствующее письмо председатель региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин направил Наталье Комаровой.

В свою очередь главный врач Сургутской психоневрологической больницы Андрей Новиков заявил, что препараты, указанные в письме, в медицинской практике не используются. Однако, употребление их без назначения врача, вызывает пристрастие.

К слову, официально учет пациентов, принимающих эти лекарства, не ведется. Но косвенно масштабы оценить можно – по количеству выявленных положительных результатов химико-токсикологических исследований. Если в 2016 году было 124 случая употребления указанных препаратов, то в нынешнем – 20.