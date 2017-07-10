НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Нижневартовске насмерть разбился водитель скутера

10.07.2017 13:20

 ДТП унесло жизнь 40-летнего мужчины в минувшую субботу. Это произошло на территории производственной базы одного из предприятий города.

Фото: 86.mvd.ru

Водитель скутера допустил опрокидывание своего транспортного средства. По данным ГИБДД Югры, мужчина не имел прав на управление скутером.

Еще одно смертельное ДТП произошло днем ранее. Около 17 часов на 215 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» столкнулись «Тойота» и «Хонда». Как выяснилось, 34-летняя автоледи на первой иномарке разворачивалась на перекрестке и не уступила дорогу встречному авто.

В результате столкновения женщина погибла на месте, 33-летний водитель «Хонды» получил травмы различной степени тяжести.

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