Сразу две аварии произошли за сутки в Советском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.07.2017 13:29

Около 10:20 на 12 километре автодороги «Советский-Зеленоборск» 26-летний житель Урая не справился с управлением «КамАЗа».

Фото: 86.mvd.ru

Машина съехала в кювет и перевернулась. Пострадала 50-летняя пассажирка.

В ночь с 9 на 10 июля около 00 часов 20 минут на 31 километре автодороги «Зеленоборск - Коммунистический» 40-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» совершил наезд на 23-летнего пешехода. Молодой человек двигался с компанией приятелей по проезжей части в попутном направлении движения ТС.

Виновник доставил пострадавшего и его знакомых до больницы, а потом скрылся. Медики констатировали смерть пешехода.

В настоящее время следствием ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.