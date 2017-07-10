Югорские врачи будут получать рекомендации с помощью поискового запроса

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.07.2017 15:43

Пилотный проект запустят в пяти медучреждениях региона.

Фото: vrnik.ru

Будет внедрена система, позволяющая специалистам принимать решения на основе доказательной медицины. Такой инструмент станет подспорьем для врачей первичного звена и студентов медицинских вузов, пишет «Сургутская трибуна». Они получат доступ к исследованиям 130 стран и смогут с помощью поискового запроса получать рекомендации по диагностике и лечению.

Система группирует рекомендации по степени доказанности методов и устанавливает связи между текущими состояниями пациентов и историями их болезней. Полученные закономерности в дальнейшем смогут использоваться в прогнозировании болезней у новых пациентов.