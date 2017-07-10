НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские врачи будут получать рекомендации с помощью поискового запроса

10.07.2017 15:43

 Пилотный проект запустят в пяти медучреждениях региона. 

Фото: vrnik.ru

Будет внедрена система, позволяющая специалистам принимать решения на основе доказательной медицины. Такой инструмент станет подспорьем для врачей первичного звена и студентов медицинских вузов, пишет «Сургутская трибуна». Они получат доступ к исследованиям 130 стран и смогут с помощью поискового запроса получать рекомендации по диагностике и лечению.

Система группирует рекомендации по степени доказанности методов и устанавливает связи между текущими состояниями пациентов и историями их болезней. Полученные закономерности в дальнейшем смогут использоваться в прогнозировании болезней у новых пациентов.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че