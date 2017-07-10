НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Читающие школьники Сургута могут бесплатно посещать аттракционы

10.07.2017 17:02

 В городе начал работать уникальный проект «Читай и катайся». 

Фото: taminfo.ru

Юные горожане, прочитавшие книги из списка литературы и правильно ответившие на вопросы по содержанию произведений, получают билеты на карусели – за одну книгу один билет. А самых активных читателей объявят 26 августа: трех человек наградят десятидневным абонементом на посещение аттракционов.

Разные категории детей и подростков получают свой список литературы на прочтение. Для распределения мест используется бальная система.

Организаторы в лице Центральной детской библиотеки и Городского парка культуры и отдыха, вероятно, продолжат акцию в следующем году, пишет АиФ-Югра.

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