Хоккейная «Югра» провела первую тренировку в сезоне

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.07.2017 17:44

Она была направлена на определение функциональной подготовки команды.

Фото: ugramegasport.ru

Оценивались выносливость спортсменов, скоростно-силовые качества, ловкость. Эта работа позволит внести необходимые изменения в тренировочный процесс, рассказал главный тренер ХК «Югра» Игорь Захаркин. Он положительно оценил результаты тестов.

Первым боевым испытанием югорской хоккейной дружины станет предсезонный турнир «Кубок Минска», который пройдет с 26 по 29 июля. К команде присоединятся финский нападающий Вели-Матти Савинайнен и защитник Туукка Мянтюля, контракты с которыми были подписаны в межсезонье.

Напомним, что ХК «Югра» последние два года не прибегала услугам иностранных игроков.