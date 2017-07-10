НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Хоккейная «Югра» провела первую тренировку в сезоне

10.07.2017 17:44

 Она была направлена на определение функциональной подготовки команды. 

Фото: ugramegasport.ru

Оценивались выносливость спортсменов, скоростно-силовые качества, ловкость. Эта работа позволит внести необходимые изменения в тренировочный процесс, рассказал главный тренер ХК «Югра» Игорь Захаркин. Он положительно оценил результаты тестов.

Первым боевым испытанием югорской хоккейной дружины станет предсезонный турнир «Кубок Минска», который пройдет с  26 по 29 июля. К команде присоединятся финский нападающий Вели-Матти Савинайнен и защитник  Туукка Мянтюля, контракты с которыми были подписаны в межсезонье.

Напомним, что ХК «Югра» последние два года не прибегала услугам иностранных игроков.

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