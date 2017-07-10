НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре клещи покусали более 2000 человек

10.07.2017 18:30

Количество пострадавших гораздо ниже, чем за тот же период прошлого года. Специалисты окружного депздрава советуют оставаться бдительными и соблюдать рекомендации врачей. 

Фото: om1.ru

Жизнедеятельность клещей сильно зависит от климатического фактора. В субтропиках и тропиках, где тепло и влажно, укусить клещ может даже в середине осени, в то время как жители таких холодных регионов, как Урал и Сибирь, могут не бояться укусов уже в середине лета. Это время у паразитов называется периодом спячки.

Однако в нынешнем году клещи в Югре продолжают нападать и в июле. Притом, что лето погодой не балует.

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