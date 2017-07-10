В Югре выберут лучший товар 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.07.2017 20:34

«Торгово-промышленная палата Югры» приглашает заинтересованные организации и предприятия принять участие в окружных конкурсах «Лучший товар Югры – 2017» и «Лидер бизнеса Югры – 2017».

Фото: export-ugra.ru

Как сообщили РИЦ «Югра» в администрации Сургута, по итогам конкурсов каждый участник получит объективную оценку своей работы, а лидеры отрасли будут удостоены звания «Лучший товар Югры – 2017» и «Лидер бизнеса Югры – 2017».

Подведение итогов конкурсов и торжественная церемония награждения победителей состоится 9 декабря 2017 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных 87-ой годовщине со дня образования Югры на окружной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской».

Заявки на участие в конкурсах принимаются по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Подробности можно уточнить по телефону: (3467) 371-445, 371-882.