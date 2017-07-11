Пять сургутян получили ключи от квартир

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 10:01

Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Фото: страница Вадима Шувалова, vk.com

Церемония, на которой присутствовал и глава Сургута Вадим Шувалов, прошла накануне в администрации. Он поздравил счастливых новоселов и поблагодарил губернатора Наталью Комарову, лично контролирующую этот вопрос.

Добавим, жилье для сургутян приобретено в семнадцатиэтажных новостройках по ул. Семена Билецкого и Александра Усольцева. Однокомнатные квартиры общей площадью от 43,2 квадратных метров выкуплены за счет средств окружного и городского бюджетов.