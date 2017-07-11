На рынке труда Югры всего 0,4% работодателей ищут «курьеров» и «почтальонов»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 10:54

При этом конкуренция в отрасли – 7 человек на одну открытую позицию.

В среднем соискателям предлагают зарплату 10 000 рублей в месяц. Курьерам со своим автотранспортом работодатели готовы платить от 20 000 рублей в месяц, пишет сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

Аналитики сообщают о том, что чаще всего работу почтальоном ищут югорчане до 20 лет, не обладающие опытом работы, с хорошим знанием русского языка, на полный рабочий день. В среднем они хотят получать 20 000 в месяц. Соискатели с личным транспортом запрашивают в два раза больше.