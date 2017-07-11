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Пассажирский самолет «ЮТэйр» с отказавшим двигателем успешно приземлился во Внуково

11.07.2017 11:06

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. 

Фото: greecetoday.ru

Самолет летел из Сургута в Москву, однако на подлете к столице командир сообщил об отказе одного из двигателей. Собеседник уточнил, что было принято решение посадить «боинг» в аэропорту назначения, так как по расчетам пилотов ресурсов работающего двигателя хватало, чтобы безопасно дотянуть до Внуково.

«Посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал», - уточнил источник.

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