Банк «Югра» после введения временной администрации изменил график работы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 12:55

Банк «Югра» со вторника, 11 июля, работает в консультационном режиме с 10.00 до 12.00. Об этом сообщается на официальном сайте кредитного учреждения.

Фото: rostov.press

Офисы «Югры» есть по всей России, в том числе и в городах Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Среди них Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань, Радужный, Салехард, Сургут, Тобольск, Тюмень, Урай, Ханты-Мансийск.

В понедельник, 10 июля, Центробанк заявил о введении временной администрации в «Югре». Банк был участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому его клиенты (среди них и индивидуальные предприниматели) могут получить страховое возмещение.

Как сообщили РБК Тюмень в Агентстве по страхованию вкладов, это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора.

По данным официальной отчетности на 1 июня 2017 года объем вкладов в «Югре» составил 181,5 млрд рублей, размер страховой ответственности Агентства (потенциальные выплаты) — 169,2 млрд рублей, что является крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ.