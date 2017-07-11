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Сотрудники МЧС Югры провели более 500 профилактических рейдов с начала пожароопасного сезона

11.07.2017 13:13

 Внимание спасателей нацелено, прежде всего, на садовые товарищества и дачные кооперативы. Только в одном Нижневартовске пожарные посетили более 50 кооперативов. 

Непогашенный окурок, попавший на сухую траву, может привести к масштабному возгоранию. Также пожар может возникнуть из-за сжигания мусора, разведения костров или детской шалости, предупреждают пожарные.

По данным управления государственного пожарного надзора, с начала мая составлено 18 протоколов касательно нарушения пожарной безопасности.

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