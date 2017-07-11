Сотрудники МЧС Югры провели более 500 профилактических рейдов с начала пожароопасного сезона

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 11.07.2017 13:13
Внимание спасателей нацелено, прежде всего, на садовые товарищества и дачные кооперативы. Только в одном Нижневартовске пожарные посетили более 50 кооперативов.
Непогашенный окурок, попавший на сухую траву, может привести к масштабному возгоранию. Также пожар может возникнуть из-за сжигания мусора, разведения костров или детской шалости, предупреждают пожарные.
По данным управления государственного пожарного надзора, с начала мая составлено 18 протоколов касательно нарушения пожарной безопасности.