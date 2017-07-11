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Проект моста через Обь в районе Сургута претендует на средства системы «Платон»

11.07.2017 13:38

 Об этом на форуме «Транспортные системы России» в Москве рассказали представители Фонда развития Югры.

Фото: bizneskirov.ru

Проект строительства моста прошел на форуме «стресс-тест». Он уже внесен в программу развития транспортной системы региона и претендует на 18 млрд рублей, собранных с владельцев 12-тонников системой «Платон».

Готовы транспортная модель, концепция строительства, юридическая и финансово-экономическая модели, конкурсная документация. Все они уже получили положительные заключения экспертов и прошли предварительное обсуждение в Росавтодоре.

Мост в районе Сургута будет четырехполосным. Стоимость объекта оценивается почти в 43 млрд. рублей. Строительство планируется вести в 2020-2023 годы.

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