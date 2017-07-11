В четырех авариях в Югре пострадали четыре человека

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 13:40

Сводку за 10 июля 2017 года опубликовала Госавтоинспекция региона.

Фото: 86.mvd.ru

Так, одна из аварий произошла около 12 часов на 54 км автодороги «г. Нефтеюганск – г. Сургут». 59-летний водитель, управляя автомобилем «РЕНО PREMIUM 420», при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу транспортному средству «ШААНКСИ». В результате столкновения пострадал водитель «РЕНО».

Всего на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2391 нарушение правил дорожного движения. Задержаны 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 11 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.