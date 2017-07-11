63-летний житель ХМАО прошел 350 километров, скрываясь от полиции

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 14:22

Рецидивиста обнаружили через несколько дней в соседнем регионе, пишет versiya.info.

Фото: mapio.net

Все началось после того, как пенсионер неудачно поговорил с молодым сыном своей сожительницы. В ходе ссоры мужчина ударил своего оппонента металлически предметом, в результате чего парень оказался с тяжелой травмой в больнице.

Пожилой мужчина не так давно освободился из мест заключения и снова идти за решетку он не желал. Пришлось идти через лес к своим дальним знакомым. Какое-то время он переждал в охотничьем домике в лесу, а затем пешком через тайгу отправился в Свердловскую область.

Полицейские все равно смогли вычислить подозреваемого, посчитав, что в общей сложности рецидивист преодолел внушительное расстояние – 350 километров. Сейчас мужчина находится под стражей в ожидании решения суда.