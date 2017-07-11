Югорчанка заняла третье место в конкурсе на звание лучшего оператора связи Урала – 2017

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 14:47

Макрорегиональный этап прошел 5 июля в Кургане. В нем приняли участие шесть победителей региональных этапов конкурса из Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского, Тюменского и Свердловского филиалов Почты России.

Фото: m24.ru

Уральские операторы продемонстрировали знание почтовой теории, практические навыки работы, клиентоориентированность, а также представили собственные проекты по адаптации нового сотрудника.

Тройку лидеров уральского этапа макрорегионального конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017» составили: 1 место - Ирина Омельченко (Тюменский филиал); 2 место - Анастасия Охотникова (Свердловский филиал), 3 место - Татьяна Желткова (филиал ХМАО).

Напомним, в апреле этого года югорчанка удостоилась титула «Лучший оператор почтовой связи ХМАО-Югры», после чего поехала на уральский этап конкурса. Татьяна Желткова - оператор связи 1 класса Ханты-Мансийского отделения почтовой связи №12 Ханты-Мансийского почтамта.