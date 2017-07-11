Сегодня ночью в Ханты-Мансийске нетрезвый водитель совершил ДТП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 16:11

Он пытался скрыться от полицейских.

Фото: 86.mvd.ru

Около 01:00 в дежурную часть ОГИБДД поступило телефонное сообщение о том, что по городу двигается автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находится пьяный мужчина. Незамедлительно сотрудники ДПС и ППС выдвинулись на поиски правонарушителя. Машину обнаружили на улице Мира.

Водитель не отреагировал на требования госавтоинспекторов об остановке и предпринял попытку скрыться. Началось преследование. В районе дома №20 на улице Мира нарушитель не справился с управлением, автомобиль занесло и отбросило на ограждение и фонарный столб. От удара машина перевернулась на крышу. Сам водитель не пострадал.

Как выяснилось, за рулем находился неработающий 32-летний житель Ханты-Мансийска, в крови которого согласно медицинскому заключению обнаружено 1,3 промилле алкоголя. Кстати, иномарка ему не принадлежит. Ключи на время своего отсутствия мужчине передал друг.

Теперь югорчанину предстоит заплатить 30 тысяч рублей штрафа и лишиться прав на срок от полутора до двух лет.