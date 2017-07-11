Югра получит федеральную субсидию на строительство городов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 17:09

Накануне на заседании окружного правительства одобрена заявка департамента строительства Югры в Минстрой России.

Документ позволит привлечь средства федерального бюджета на капитальное строительство улицы одного из планировочных районов Нижневартовска. Размер субсидии составит 64 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на возведение автомобильных дорог в новых микрорайонах города, что позволит активизировать реализацию проектов жилищного и социального строительства.