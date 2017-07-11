13 июля в Сургуте стартует масштабная научная экспедиция

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.07.2017 19:20

Как сообщает РИА Новости, она продлится две недели.

Участие в экспедиции примут 30 человек, в том числе, ученые, историки. Они планируют пройти по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно. Нынешний тур посвящен проекту «Многовековая Югра».

Как отмечают организаторы, главными задачами являются формирование коллекции материалов, связанных с культурой и бытом народов, проживающих в округе, а также сбор информации, который позволит оценить экологическую обстановку на территории региона.