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13 июля в Сургуте стартует масштабная научная экспедиция

11.07.2017 19:20

Как сообщает РИА Новости, она продлится две недели. 

Участие в экспедиции примут 30 человек, в том числе, ученые, историки. Они планируют пройти по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно. Нынешний тур посвящен проекту «Многовековая Югра».

Как отмечают организаторы, главными задачами являются формирование коллекции материалов, связанных с культурой и бытом народов, проживающих в округе, а также сбор информации, который позволит оценить экологическую обстановку на территории региона.

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