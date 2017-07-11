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Югорские сурдлимпийцы едут на Игры в Турцию

11.07.2017 21:13

 Министерство спорта России утвердило состав сборной страны, которая поедет на летнюю Сурдлимпиаду. 

Фото: gluxix.net

В список вошли семь спортсменов Центра адаптивного спорта Югры: легкоатлеты Максим Бган и Юлия Любчик; волейболисты Владимир Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский, Георгий Плешкевич; теннисистка Анастасия Гринь.

В спортивной карьере наших ребят Игры в Турции станут вторыми, а для некоторых даже третьими по счету. И только для Романа Симановского участие в Сурдлимпиаде будет дебютным.

Напомним, Летние Сурдлимпийские игры проводятся раз в четыре года. В этот раз они пройдут с 18 по 30 июля в турецком городе Самсун. В программу входят соревнования по 21 дисциплине.

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