Сургутянин на Бали избежал смертной казни

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 12.07.2017 11:39
Роман Калашников сообщил на своей странице «ВКонтакте» о предварительном приговоре суда.
Фото: rosred.ru
Прокурор запросил для мужчины 20 лет тюрьмы. По закону, судья может вынести вердикт на одну треть меньше запрошенного срока. Кроме того, Роман сожалеет о том, что потратил около 20 тысяч долларов на своих адвокатов. По его словам, они оказались лишь «иллюзией хорошей защиты».
Напомним, что сургутянину было предъявлено обвинение в перевозке трёх килограмм гашиша в тюбиках зубной пасты. В ожидании приговора он открыл на территории тюрьмы небольшой ресторан. В Сургуте Роман Калашников работал поваром.