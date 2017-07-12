НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин на Бали избежал смертной казни

12.07.2017 11:39

 Роман Калашников сообщил на своей странице «ВКонтакте» о предварительном приговоре суда. 

Фото: rosred.ru

Прокурор запросил для мужчины 20 лет тюрьмы. По закону, судья может вынести вердикт на одну треть меньше запрошенного срока. Кроме того, Роман сожалеет о том, что потратил около 20 тысяч долларов на своих адвокатов. По его словам, они оказались лишь «иллюзией хорошей защиты».

Напомним, что сургутянину было предъявлено обвинение в перевозке трёх килограмм гашиша в тюбиках зубной пасты. В ожидании приговора он открыл на территории тюрьмы небольшой ресторан. В Сургуте Роман Калашников работал поваром.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че