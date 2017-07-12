Сургутянин на Бали избежал смертной казни

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.07.2017 11:39

Роман Калашников сообщил на своей странице «ВКонтакте» о предварительном приговоре суда.

Фото: rosred.ru

Прокурор запросил для мужчины 20 лет тюрьмы. По закону, судья может вынести вердикт на одну треть меньше запрошенного срока. Кроме того, Роман сожалеет о том, что потратил около 20 тысяч долларов на своих адвокатов. По его словам, они оказались лишь «иллюзией хорошей защиты».

Напомним, что сургутянину было предъявлено обвинение в перевозке трёх килограмм гашиша в тюбиках зубной пасты. В ожидании приговора он открыл на территории тюрьмы небольшой ресторан. В Сургуте Роман Калашников работал поваром.