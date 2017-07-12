НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Проект логотипа «Сделано в Сургуте» разрабатывают в администрации

12.07.2017 12:24

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Вадим Шувалов. Он опубликовал четыре варианта бренда. 

Фото: Вадим Шувалов, vk.com

Сейчас специальная комиссия, в которую входят местные производители, решает, какой знак будет размещаться на сургутской продукции. По информации мэра, предприниматели склоняются к третьему варианту. Администрация собирается даже запатентовать итоговый логотип.

К слову, идея прорабатывается для того, чтобы сургутские товары были известны, защищены от подделок и стали гордостью города, объяснил Вадим Шувалов.

Презентация логотипа запланирована на сентябрь, когда будет проведена выставка-ярмарка местной продукции.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че