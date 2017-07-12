Югорчанин Алан Гогаев стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Польше

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.07.2017 13:05

Турнир «Мемориал Вацлава Циолковского» прошел с 7 по 9 июля в Варшаве. На протяжении трех дней борцы-вольники разыгрывали награды в восьми весовых категориях.

Фото: ugradepsport.ru

В составе сборной команды России принял участие 27-летний югорский спортсмен, заслуженный мастер спорта Алан Гогаев. Одолев в финале соревнований белорусского борца Георгия Колиева, югорчанин стал победителем в весовой категории 65 кг.

Турнир в Польше является подготовительным к чемпионату мира, который в этом году пройдет с 21 по 27 августа в Париже.