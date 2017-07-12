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15-летняя жительница Нижневартовска сбежала к возлюбленному в Санкт-Петербург

12.07.2017 13:43

 Она сама обратилась в полицию и заявила, что у нее в поезде Челябинск-Петербург похитили зарядку для мобильного телефона. 

Фото: ria56.ru

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов выяснили, что школьница самовольно уехала из Югры к своему возлюбленному. В связи с этим несовершеннолетнюю поместили в социальный приют «Транзит».

Установлено, что ее родители злоупотребляют алкогольными напитками, и даже не обращались в полицию о розыске дочери. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Встретилась ли югорчанка с возлюбленным с берегов Невы, не уточняется.

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