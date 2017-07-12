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В Югре состоится Чемпионат по конкуру и выездке

12.07.2017 14:48

Соревнования пройдут с 27 по 30 июля в Ханты-Мансийске, на базе конноспортивного клуба «Мустанг». В них примут участие 60 спортсменов из 8 клубов Югры и Ямала. 

Фото: ugradepsport.ru

Также за титул чемпиона Югры будет бороться бронзовый призёр Всероссийских соревнований по конкуру «Кубок Югры», участница международного турнира в Австрии (призовое 5 место) Анастасия Жилина.

Напомним, что конкур (преодоление препятствий) и выездка (дрессаж, высшая школа верховой езды) являются олимпийскими дисциплинами конного спорта. 

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