В Югре состоится Чемпионат по конкуру и выездке

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.07.2017 14:48

Соревнования пройдут с 27 по 30 июля в Ханты-Мансийске, на базе конноспортивного клуба «Мустанг». В них примут участие 60 спортсменов из 8 клубов Югры и Ямала.

Фото: ugradepsport.ru

Также за титул чемпиона Югры будет бороться бронзовый призёр Всероссийских соревнований по конкуру «Кубок Югры», участница международного турнира в Австрии (призовое 5 место) Анастасия Жилина.

Напомним, что конкур (преодоление препятствий) и выездка (дрессаж, высшая школа верховой езды) являются олимпийскими дисциплинами конного спорта.