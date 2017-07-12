Профилактикой пожаров озадачились в Березово

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.07.2017 16:23

Военно-патриотический клуб «Югорская застава» поселка приступил к выполнению мероприятий по профилактике пожаров в местах отдыха граждан.

В течение года с ребятами проводились занятия по изучению требований пожарной безопасности, весной школьники сдали экзамен на знание пройденного материала. Сдавшие экзамен вошли в состав «Профилактического патруля» и под руководством государственного инспектора по пожарному надзору ведут разъяснительную работу с населением по правилам пожарной безопасности.