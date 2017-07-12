НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Инвестор примет участие в строительстве музея «Барсова Гора»

12.07.2017 16:44

Сейчас в администрации Сургутского района прорабатывается финансово-экономическая модель. 

Затем начнется второй этап – подготовка проекта, который будет вынесен на обсуждение инвестиционного совета. Если он будет одобрен, то можно будет приступать к строительству музея. Окончание работ инвестор запланировал на 2019 год, сообщает ugra-news.

Напомним, Урочище «Барсова Гора» — природно-археологический парк рядом с посёлком Барсово. Его уникальность заключается в грандиозном скоплении древностей на одной небольшой территории. 

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