Активисты ОНФ заинтересовались реконструкцией магазина в центре Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.07.2017 18:07

Они решили обратиться в прокуратуру. Общественники просят ведомство выяснить безопасны ли работы.

Фото: onf.ru

Реконструкция магазина в доме по улице Ленина, 50 началась в апреле 2016 года. Помещение выступило на придомовую территорию, а также заняло часть пешеходного тротуара. Это небезопасно, поскольку дом расположен на одной из центральных улиц, где оживленное движение, говорят активисты ОНФ.

Само же здание 1986 года постройки имеет тип внутренних стен из несущих панелей. Это значит, что ни переносить, ни убирать стены нельзя.

Поэтому вполне возможно, что такая масштабная реконструкция будет представлять угрозу жизням жильцов, прокомментировали эксперты. Они также выясняют, согласована ли стройка с местными жителями. Частичный опрос показал, что они были против реконструкции магазина.