НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте стартовал проект «Свежее чтение»

13.07.2017 10:03

Как сообщает портал «О, Сургут!», он направлен на популяризацию чтения книг среди молодёжи. 

Проект создан на основе популярного во всём мире движения Bookcrossing, развивающего свободное распространение книг на улицах города. Сургутские авторы решили создать арт-объект, который будет точкой распространения книг. Им стал оформленный местными художниками холодильник.

Правила просты: нужно взять книгу из холодильника, а взамен положить свою. Присоединится к проекту можно по адресу: ул. Григория Кукуевицкого 12.

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