В небе над Югрой едва не столкнулись два самолета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 10:17

Об инциденте, после которого проводится проверка, сообщает «URA.RU» со ссылкой на источники.

Фото: tengrinews.kz

Издание уточняет, что навстречу друг друга летели «Аэробус 320» из Москвы в Нижневартовск авиакомпании S7 и «Боинг 777» из Шанхая в Париж компании China Еastern.

По словам собеседника, между воздушными суднами должен быть интервал – минимум 10 километров. В воздушной гавани над Югрой на радаре сработал датчик о нарушении данного расстояния. Лайнеры летели на разных эшелонах, но китайский пилот запросил трассу выше и стал подниматься.

Рискованная ситуация могла возникнуть из-за невнимательности диспетчера, который заметил, что самолеты могли столкнуться, когда те уже разошлись.