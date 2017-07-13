НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В небе над Югрой едва не столкнулись два самолета

13.07.2017 10:17

 Об инциденте, после которого проводится проверка, сообщает «URA.RU» со ссылкой на источники. 

Фото: tengrinews.kz

Издание уточняет, что навстречу друг друга летели «Аэробус 320» из Москвы в Нижневартовск авиакомпании S7 и «Боинг 777» из Шанхая в Париж компании China Еastern.

По словам собеседника, между воздушными суднами должен быть интервал – минимум 10 километров. В воздушной гавани над Югрой на радаре сработал датчик о нарушении данного расстояния. Лайнеры летели на разных эшелонах, но китайский пилот запросил трассу выше и стал подниматься.

Рискованная ситуация могла возникнуть из-за невнимательности диспетчера, который заметил, что самолеты могли столкнуться, когда те уже разошлись.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че