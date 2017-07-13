Госдума намерена утвердить текст присяги, которую придется давать при вступлении в российское гражданство

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.07.2017 11:33

Текст должны будут произносить граждане от 18 лет, желающие стать гражданами России.

Там говорится: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Без произнесения этого текста гражданство давать не будут. Поправки в закон «О гражданстве РФ», как предполагается, вступят в силу с 1 сентября.